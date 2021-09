Fluglärm rund um Meiringen – Regierung soll sich für Flugplatzregion einsetzen Der Betrieb des Militärflugplatzes Meiringen setzt die Bevölkerung der Region Brienz-Oberhasli starken Belastungen aus. Grossrat Peter Flück fordert mehr Engagement der Regierung. Samuel Günter

Ein F/A-18 startet vom Flugplatz Meiringen aus. Dessen Betrieb setzt die Bevölkerung der Region grossen Belastungen aus. Foto: Archiv

Der Regierungsrat soll der Bevölkerung rund um den Militärflugplatz Meiringen besser zur Seite stehen. Dies fordert der Interlakner FDP-Grossrat Peter Flück in zwei Vorstössen. In der ersten Motion geht es Flück um die Kompensationsmassnahmen und die Kommunikation. In der zweiten geht es um das Bauen in Flugplatznähe und die Anpassung der Umwelt- und Lärmschutzgesetzgebung (siehe Box).

Die Regierung müsse sich dafür einsetzen, dass die von der Region geforderten 150 bis 200 zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen werden. Gleichzeitig müsse sie sich für den Erhalt der 200 Arbeits- und 20 Ausbildungsplätze des Flugplatzes selbst einsetzen. Und drittens: «Stellt der Regierungsrat sicher, dass die betroffenen Gemeinden fristgerecht über sämtlich Aktivitäten, welche die Bevölkerung betreffen, informiert werden.»