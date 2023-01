Streit im Berner Rathaus – Regierung soll in der nächsten Krise an die kurze Leine Das Berner Kantonsparlament will die Macht der Exekutive in Krisenzeiten eindämmen. Diese mahnt vor «Kompetenzkonflikt» und «Führungslosigkeit».

Andres Marti

Einschneidende Massnahmen: Bern während des ersten Lockdown im März 2020. Foto: Franziska Rothenbühler

Schul- und Restaurantschliessungen, Absage von Grossveranstaltungen, Zertifikatspflicht: Während der Corona-Krise ordnete der Berner Regierungsrat tiefgreifende Massnahmen an. Es war ein Regieren am Limit. Und obwohl die Massnahmen den Alltag der Bevölkerung massiv beeinflussten, hatte das Parlament bei all dem kaum etwas zu sagen.