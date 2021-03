Zeitgemässeres Gesetz – Regierung schickt Finanzhaushaltsgesetz in Vernehmlassung Das neue Finanzhaushaltsgesetz soll das Finanzwesen des Kantons Bern vereinfachen und optimieren. Nun geht es in die Vernehmlassung.

Unter der Aufsicht der kantonalen Finanzdirektorin Beatrice Simon ist das neue kantonale Finanzhaushaltsgesetz erarbeitet worden. Foto: Adrian Moser

Die Berner Regierung will den Finanzhaushalt des Kantons auf eine neue gesetzliche Grundlage stellen. Sie hat ein neues Finanzhaushaltsgesetz (FHG) erarbeiten lassen, das sie bis zum 4. Juni in eine Vernehmlassung schickt.

Wie die Kantonsregierung am Donnerstag mitteilte, soll das neue FHG dem Kanton Bern ein zeitgemässes, auf das Wesentliche fokussierte Finanzhaushaltrecht verschaffen. Wird es vom Grossen Rat angenommen, löst es das bisherige Gesetz über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG) ab. Dieses trat am 1. Januar 2005 in Kraft.

Abgelöst wird das FLG unter anderem, weil der Kanton Bern ab 2023 die SAP-Software für die Enterprise Resource-Planung (ERP) einführt. Diese Software werde Einsparungen, aber auch Prozessharmonisierungen, Qualitätsverbesserungen und Effizienzgewinne bringen. Dies in den Bereichen Finanzen, Personal und Logistik. Das Finanz- und Rechnungswesen werde vereinfacht und optimiert.

SDA/flo