Die Berner Trümpfe in Peking – Regez drängt ins Rampenlicht, Feuz in die Geschichtsbücher 19 Sportlerinnen und Sportler aus dem Kanton kämpfen an den Olympischen Spielen um Medaillen – mit unterschiedlichen Aussichten. Philipp Rindlisbacher Adrian Horn

In Hochform: Ryan Regez war unlängst im schwedischen Idre nicht zu schlagen. Foto: Keystone

Für sie liegt Edelmetall griffbereit

Springt zum dritten Kitzbühel-Sieg: Beat Feuz vor eineinhalb Wochen. Foto: Keystone

Weltmeister? Wurde er 2017. Den Disziplinenweltcup? Hat er schon viermal für sich entschieden. Die Klassiker am Lauberhorn und in Kitzbühel? Gewonnen – je dreimal. Zur perfekten Abfahrerkarriere fehlt Beat Feuz bloss der Olympiasieg. Und der 34-Jährige verfügt über gute Chancen, sich diesen am Sonntag zu sichern – gerade weil die Formkurve nach oben zeigt, einmal mehr befindet sich der Emmentaler zum richtigen Zeitpunkt in Bestverfassung.