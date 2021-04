Selbsttests in Berner Apotheken – Reges Interesse – aber keine Schlangen Die Apotheken in Bern sind am Mittwochmorgen nicht gerade überrannt worden. Sie hatten aber mehr Kundschaft als gewohnt. Die Corona-Selbsttests fanden regen Absatz.

Der Kunde Daniel Barbier erhält von Mark Kobel in der Berner Christoffel-Apotheke fünf Schnelltests . Foto: Adrian Moser

Wer frühmorgens sein Säcklein mit fünf Tests beziehen wollte, musste am Mittwoch in der Stadt Bern nicht Schlange stehen. Bei der Apotheke Dr. Noyer in der Neuengasse zum Beispiel zog ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA ein Nümmerchen – und wurde nach knapp einer Minute bedient. Der Apotheker nahm sich Zeit und erklärte den nicht ganz simplen Testvorgang Punkt für Punkt.

In der Christoffel-Apotheke spricht der Apotheker Mark Kobel von mehr Kundinnen und Kunden als an einem normalen Mittwoch. Jedoch gab es keinen Ansturm. Bis am Mittag verkaufte die Apotheke rund 1000 Selbsttests.