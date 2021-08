Grundstücksteigerung in Thun – Reges Feilschen um Gewerbehalle Die Gewerbehalle am Moosweg 19 im Gwatt hat einen Käufer. An der konkursamtlichen Grundstücksteigerung erhielt die benachbarte Allotherm AG den Zuschlag. Stefan Kammermann

Um die Gewerbehalle der konkursiten Firma Ruchti Aerni AG am Moosweg in Thun wurde rege gefeilscht. Foto: Stefan Kammermann

Das Interesse war ansprechend. Gegen 35 Personen hatten sich am Freitag in der leer geräumten Gewerbehalle am Moosweg 19 im Gwatt eingefunden. Auf dem Programm stand die konkursamtliche Grundstücksteigerung der ehemaligen Produktionsstätte mit Lager, Büros, Unterstand und Parkplätzen der Ruchti Aerni AG in Liquidation.

Damit wurde rasch klar: Die Gewerbeliegenschaft schien begehrt.

Als Stefan Müller, Sachbearbeiter beim Konkursamt Oberland, zum Aufruf schritt, blieb es in der Halle nicht lange ruhig. Allein für den Unterstand und die Parkplätze bot ein Anwesender 500’000 Franken. Fast das Doppelte des vom Konkursamt ausgewiesenen, amtlichen Werts von 284’530 Franken für das eine der beiden Steigerungsobjekte. Damit wurde rasch klar: Die Gewerbeliegenschaft schien begehrt.