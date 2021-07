Landwirte in Not – Regen, Hagel und Kälte bringen sie in grosse Bedrängnis Die Wetterkapriolen treffen die Bauern hart. Kühe geben weniger Milch, Rüebliernten wird es kaum geben, und eine Frage bleibt offen: Was geschieht mit den vielen Erntehelfern? Philippe Reichen aus Lausanne , Christian Zürcher

Im Mai sah Bauer Daniel Jobin in Les Bois JU sein Gras nicht wachsen, im Juni zerstörte ein Hagelsturm seine Heuernte. Foto: Rolf Neeser

Milchbauer Daniel Jobin führt ein Berufsleben auf der Kippe. Ein Zögern oder ein falscher Entscheid kann ein Arbeitsjahr ruinieren. Wie in diesem Jahr: Jobin hat gezögert und womöglich falsch entschieden. Sicher aber haben ihm am Ende die Wetterkapriolen übel mitgespielt.

Daniel Jobins Hof steht auf 1100 Meter Höhe in der Gemeinde Les Bois, in den jurassischen Freibergen. Er besitzt 90 Stück Vieh und 55 Hektaren Land. Die Milch bringt er in eine Käserei in der Region, die den Rohmilchkäse Tête de Moine produziert. «Auf 1100 Metern über Meer kann man zweimal, im besten Fall dreimal heuen», sagt Jobin. Weil er Milch produziert und für deren Qualität und Geschmack alles tun muss, darf er seine Tiere im Winter nicht mit Silofutter füttern. Also braucht er Heu, viel Heu. Und um genügend Heu zu produzieren, braucht er warme, trockene Tage schon im Frühling – und die richtigen Entscheide.

«Vielleicht hätte ich Ende Mai mähen müssen, aber es gab ja noch kaum Gras und die letzten drei Jahre waren heiss und trocken.» Daniel Jobin, Landwirt im Jura

Der erste Schnitt ist entscheidend. Er macht 50 Prozent der Futterreserven für den Winter aus. Darum sagt Daniel Jobin: «Vielleicht hätte ich Ende Mai sehr rasch mähen müssen, aber es gab ja noch kaum Gras, und ich dachte an die letzten drei Jahre, in denen wir unter hohen Temperaturen und Trockenheit litten.» Also wartete er mit dem Mähen. Er hoffte auf besseres Wetter und noch mehr Grasvolumen. Es kam alles anders. Heute weiss der 50-jährige Vater von fünf Kindern: In diesem Jahr ist alles genau umgekehrt.

Der Heustock von Bauer Daniel Jobin müsste zu dieser Jahreszeit schon viel voller sein. Foto: Rolf Neeser

«Am 21. Juni hagelte es mir ins hohe Gras», sagt er mit sich überschlagender Stimme. Das Futter für seine 90 Tiere liegt seither am Boden. Es verfault. Weil es nach dem Hagelschlag immer weiter regnete, konnte er mit den schweren Maschinen nicht in die Weiden, andernfalls hätte er sein Kulturland zerstört. Für Jobin ist das bitter. Für Tausende Franken muss er Futter zukaufen und hat Glück: Ein Bauer in der Ajoie hat Hilfe versprochen und liefert Jobin Heu, bevor er selbst Ende Jahr seinen Hof aufgibt.

Wenn die Tiere weniger Futter haben, geben sie weniger Milch. Das wird wiederum für Käsereien zum Problem. Zum Beispiel für die Käserei Amstutz in Fornet-Dessous, wenige Kilometer nördlich von Jobins Bauernhof. Sie rechne in den kommenden Monaten mit leicht weniger Milch für die Produktion ihres Tête de Moine, bestätigt Béatrice Amstutz, Mitbesitzerin der Käserei. Liefern ihre 42 Produzenten weniger Milch, kann Béatrice Amstutz nur beschränkt Milch dazukaufen. Diese muss nämlich zwingend aus der Region stammen, um den Markenschutz des Tête de Moine nicht zu gefährden. Sie sagt: «Erst Ende Jahr ist alles definitiv. Hier und heute warten alle Landwirte auf den zweiten Schnitt.»

Dem Frost folgt die Nässe

Die Unwetter treffen die Landwirtschaft hart. Als «sehr schwierig» bezeichnet die landwirtschaftliche Forschungsstelle Agroscope das Jahr 2021. «Kälte, Frost, ungewöhnlich viel Regen, Hagel, Überschwemmungen», so fasst Agroscope das Malaise zusammen. Im Frühling kam der Frost und traf die Obstbauern; dann kam die Nässe und setzte den Spargelproduzenten zu. Und nun kommen die Unwetter – und treffen fast jeden.

Die Folgen sind kurz- und langfristig: direkte Schäden durch Hagel und Wasser, Pilzkrankheiten durch die stete Nässe, aber auch logistische Engpässe.

«Wir dürfen nicht jammern. Die Kollegen in der Innerschweiz und im Seeland hat es heftiger getroffen.» Sepp Egger, Gemüseproduzent im Thurgau

Sepp Egger kennt sie alle. Zwei Drittel seines Bestandes hat das jüngste Unwetter erwischt. Der Chabis: im Wasser versoffen; der Kopfsalat: verhagelt; der Broccoli: beschädigt. Trotzdem sei er mit einem blauen Auge davongekommen, sagt der Thurgauer Gemüseproduzent: «Wir dürfen nicht jammern, die Kollegen in der Innerschweiz und dem Seeland hat es heftiger getroffen.» Diese erlitten Totalausfälle. Für manche ist das Anbaujahr gelaufen.

Die heftigen Regengüsse in den vergangenen Wochen stellen die Schweizer Gemüsebauern vor Probleme. Foto: Urs Jaudas

Egger pflanzt nicht nur an, er vermarktet auch Gemüse und sieht einen Engpass auf die Schweiz zukommen. «Wir werden im Winter bis im Mai keine Rüebli haben», sagt er. Auch von den Zwiebeln könnte es bald zu wenige haben. Die Folgen sind Importe und höhere Preise für Schweizer Produkte.

Egger spricht zudem ein Thema an, das bisher eher vergessen ging. Die Situation der Gastarbeitenden. Tatsächlich sind praktisch alle Gemüseproduzenten auf Helfer aus dem Ausland angewiesen. Egger hat 100 Mitarbeitende, 80 davon kommen aus dem Ausland, aus Polen, Rumänien und Ungarn. Gewöhnlich verdienen sie 3300 Franken pro Monat. Doch was nun? Was tun, wenn die Arbeit fehlt?

Sepp Egger zu besseren Zeiten. Er will für seine Mitarbeitenden Kurzarbeit beantragen. Foto: PD

Die meisten der ausländischen Arbeitskräfte arbeiten mit einer L-Bewilligung und einer einmonatigen Kündigungsfrist. Die Bauern mit den Totalausfällen überlegen sich Kündigungen, um ihren Betrieb zu retten. Egger versucht, das zu umgehen. Er will Kurzarbeit einführen und wartet auf den Entscheid des Kantons. «Die Gastarbeiter zahlen in die Arbeitslosenkasse ein, also haben sie Anspruch auf Entschädigungen», sagt Egger. Es gäbe auch die Möglichkeit für Schlechtwetterentschädigungen. Doch die Abklärungen dafür dauern an.

Mehltau befällt Rebstöcke

Ganz andere Probleme hat der Waadtländer Winzer Cyril Séverin. Auf seiner «Domaine du Daley» in Lutry braucht er mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als jemals zuvor. Denn im Dauerregen spriessen Gras und Unkräuter unter den Rebstöcken. Deren Feuchtigkeit schadet den Reben, weil sich die Krankheit Mehltau rasch verbreitet. «Im laufenden Jahr haben wir schon fünfmal das Gras geschnitten, normal wären drei Schnitte bis zur Ernte», sagt Winzer Séverin. Auch die Behandlung des Mehltaus ist kompliziert. «Wenn wir gegen die Krankheit Produkte einsetzen, waschen die Starkregen sie gleich wieder von den Blättern», sagt Séverin genervt.

«Wir brauchen jetzt Sonne! Viel Sonne!» Cyril Séverin, Winzer in der Waadt

Wartet auf Sonne und warme Temperaturen: Der Waadtländer Winzer Cyril Séverin. Foto: PD

Wegen der tiefen Temperaturen im Frühling und des schlechten Sommers wird Séverin die Trauben mit Sicherheit erst im Oktober ernten können. Welche Qualität der Wein hat, der diesen Winter in seinem Keller reift, lässt sich heute nicht sagen. Aber er weiss eines: «Wir brauchen jetzt Sonne! Viel Sonne! Und nur Sonne!» Und die Hotels und Restaurants sollten wegen Corona nicht wieder schliessen müssen, andernfalls bleibe der Wein in den Kellern der Winzer liegen.

Die Wetterkapriolen werden die Landwirtschaft auch in Zukunft beschäftigen. Eine Agroscope-Studie aus dem Jahr 2009 besagt 20 Prozent weniger Niederschlag in den nächsten Jahrzehnten. Zugleich werden die Niederschläge heftiger. Wie also damit umgehen? Gemüseproduzenten wie Sepp Egger haben seit dem Hitzesommer 2018 aufgerüstet und untere anderem zusätzliche Bewässerungsrollatoren gekauft. Bei den Niederschlägen achten die Bauern darauf, dass ihre Felder über grössere Flächen verteilt sind, um das Risiko von Hagelschäden quasi zu diversifizieren. Und sie schliessen Versicherungen ab. Wobei diese vielen Bauern zu teuer sind. Darum soll sich der Bund an den Prämien beteiligen, so sieht es zumindest die Bauernlobby. Doch weil diese das Reformpaket AP22+ sistiert hat, wird man wohl erst 2023 wieder darüber debattieren.

So lange kann Bauer Daniel Jobin im Jura nicht warten. Ihn plagt Ungeduld, er wartet auf den allerersten Grasschnitt. Nächste Woche wird er ihn machen und retten, was von seinem Gras zu retten ist. Er macht sich keine Illusionen. «Das meiste ist kaputt», sagt Jobin und spricht für Hunderte seiner Berufskolleginnen und -kollegen.

