Sommerserie «Tour de Berne» – Regen auf dem Spielplatz, Jodel im Dorf, Glitzer an der Fluh Keine grossen Feierlichkeiten, dafür ein grossartiges Feuerwerk: So hat die Autorin den Nationalfeiertag mit ihrer Familie in Lauterbrunnen erlebt. Sibylle Hartmann

Als würde die Mürrenfluh in Flammen stehen. Das Feuerwerk über dem Staubbachfall vom «Tour de Berne»-Bus aus auf dem Camping Jungfrau in Lauterbrunnen. Foto: Enrique Munoz Garcia

Lauterbrunnen, Hochsommer, Sonntagmorgen: Nebelschwaden kleben an den steilen Felswänden. Das Thermometer zeigt 12 Grad. Es regnet. Im wohlig warm geheizten Bus auf dem Camping Jungfrau, wo die «Tour de Berne» diese Woche haltmacht, kommt bereits beim Frühstück ein bisschen Feiertagsstimmung auf. Es gibt 1.-August-Weggen vom Lädeli.

Regenresistente Touristen

Danach wird aber sofort die Regenmontur gesattelt, das Kind will schnurstracks auf den Spielplatz am anderen Ende des Campings, wo wir den ganzen Morgen verbringen. Sehr zu seinem Leidwesen ist das Gumpischloss wegen des Regens nicht mehr aufgeblasen. Dafür rutscht es sich auf der nassen Rutschbahn viel schneller. Und Hauptsache das Gspändli, das die Tochter am Abend zuvor auf dem Camping gefunden hat, ist ebenso regenresistent.