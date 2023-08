«Regelt praktisch alles und regelt es gut» – Moutier befürwortet das interkantonale Konkordat zum Kantonswechsel Die Stadtregierung hat keine grundlegenden Änderungen für den Konkordatsentwurf. Der Kantonswechsel ist im Januar 2026 geplant.

Die Stadtverwaltung ist mit dem Abkommen zufrieden, sagt Valentin Zuber, Gemeinderat von Moutier. Foto: Susanne Keller

Die Stadtregierung von Moutier ist mit dem Konkordatsentwurf der Kantone Bern und Jura zufrieden. Dieser regelt die Modalitäten ihres Transfers in den Kanton Jura. Die Stadtregierung erklärte am Freitag, dass sie keine grundlegenden Änderungen habe. Der Kantonswechsel ist für den 1. Januar 2026 geplant.

«Dieses Konkordat regelt praktisch alles und regelt es gut», sagte Valentin Zuber (PSA), Gemeinderat und Präsident der städtischen Juradelegation, am Freitag in Moutier vor den Medien. Die Stadtverwaltung sei mit dem Abkommen zufrieden und halte es für ausgewogen. Er sei gelassen, fügte Zuber an.

Besonders erfreut ist die Stadtregierung darüber, dass ihre wichtigsten Forderungen in mehreren der 36 Artikel des Konkordatsentwurfs enthalten sind, wie die Exekutive sagte. So zum Beispiel die Teilnahme der Stimmberechtigten von Moutier an den jurassischen Kantonswahlen im Oktober 2025, also vor dem Transfer, oder die Zukunft des Spitals.

Im Interesse der Bevölkerung

Die Exekutive ist der Ansicht, dass dieses Abkommen es ermögliche, im Interesse der Bevölkerung voranzukommen. Das Dokument besiegle ein historisches Kapitel der Region und des Landes, meinte Zuber.

Der Gemeinderat habe daher nichts am Inhalt des Entwurfs zu bemängeln. Er beantrage lediglich vier Änderungen rein technischer Natur. Diese sollen die Gemeinde stärker in den Prozess des Kantonswechsels einbeziehen.

Noch mehrere Abstimmungen sind nötig

Das von der bernischen und der jurassischen Regierung ausgearbeitete Konkordat soll die Kontinuität in den Bereichen Verwaltung, Steuern, Schulwesen, Justiz und Spitalwesen in Moutier im Hinblick auf dessen Übertritt in den Kanton Jura gewährleisten. Die Unterzeichnung des Konkordats ist für Ende des Jahres vorgesehen.

Nun erwarten die Behörden von Moutier eine uneingeschränkte politische Unterstützung für das Konkordat, wie diese sagten. Eine Forderung, die sich insbesondere an die politischen Parteien im bernischen Grossen Rat richte. Im kommenden Frühjahr müssen das jurassische Parlament und der bernische Grosse Rat darüber abstimmen.

Anschliessend entscheiden die Stimmberechtigten beider Kantone gleichzeitig an der Urne. Die Abstimmung ist für den 22. September 2024 angesetzt. Wenn alle diese Schritte vollzogen sind, muss die Bundesversammlung den Beschluss über die Änderung der Gebiete der Kantone Jura und Bern genehmigen. Dieser Beschluss untersteht noch dem fakultativen Referendum.

SDA/law

