Kanton Bern bleibt streng – Regeln für Einbürgerung werden nicht gelockert Leute, die eingebürgert werden wollen, müssen auch künftig sämtliche bezogene Sozialhilfe aus den letzten zehn Jahren zurückbezahlen. Das will die Mehrheit des Grossen Rates so.

Der Weg zum Schweizer Pass ist steinig - besonders für Einbürgerungswillige, die im Kanton Bern einst Sozialhilfe bezogen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Es bleibt dabei: Wer sich im Kanton Bern einbürgern lassen will, muss die in den letzten zehn Jahren bezogene Sozialhilfe vollständig zurückbezahlt haben. Das hat der Grosse Rat am Donnerstag bekräftigt.

Mit 89 zu 51 Stimmen lehnte er eine Motion von Hasim Sancar (Grüne/Bern) ab, der die Zeitspanne auf das vom Bund vorgegebene Minimum von drei Jahren verkürzen wollte.

Die strengen Berner Regeln seien nicht zweckmässig, sagte Hancar. Menschen, die einst auf Sozialhilfe angewiesen gewesen seien, würden dadurch stigmatisiert, weil die Hürde für eine Einbürgerung unverhältnismässig hoch sei.

Unterstützung bekam Hancar von der eigenen Fraktion wie auch von der SP. Die EVP war sich uneins, die EDU äusserte sich nicht.

Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates Infos einblenden Der bernische Grosse Rat hat am Donnerstag… mit 96 zu 50 Stimmen eine Motion von Andrea Rüfenacht (SP/Burgdorf) abgelehnt, welche die kantonale Wirtschaftsförderung zur Publikation einer Liste verpflichten wollte. Die Liste sollte die Namen der 400 innovationsgetriebenen Unternehmen enthalten, die während der ersten Corona-Welle A-fonds-perdu-Beiträge in der Höhe von insgesamt 23,5 Millionen Franken erhalten haben.

mit 88 zu 55 Stimmen ein Postulat von David Stampfli (SP/Bern) abgelehnt, der eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen angeregt hatte.

eine Motion von Barbara Josi (SVP/Wimmis) mit 88 zu 46 Stimmen überwiesen. Der Regierungsrat soll sich bei der Post und bei den Bundesbehörden dafür einsetzen, dass im Kanton Bern möglichst keine weiteren Poststellen geschlossen werden.

mit 89 zu 59 Stimmen ein Postulat von Urs Graf (SP/Interlaken) abgelehnt. Graf regte die Errichtung eines vom Kantonshaushalt unabhängigen Fonds an. Der Fonds sollte Unternehmen im Kanton Bern unterstützen, die wegen der Corona-Krise in Schieflage geraten sind. Ein identisches Begehren steht im Ständerat zur Diskussion.

einstimmig ein Postulat von Tom Gerber (EVP/Reconvilier) überwiesen, das die Einführung der Deutschschweizer Basisschrift auch an den Schulen des französischsprachigen Kantonsteils anregt.

mit 111 zu 27 Stimmen eine Motion von Sabina Geissbühler-Strupler (SVP/Herrenschwanden) abgelehnt, die auf ein Verbot von Homosexuellen-Besuchen an Berner Schulen abzielte.

mit 77 zu 67 Stimmen eine Motion von Sabina Geissbühler-Strupler (SVP/Herrenschwanden) überwiesen, welche gleich lange Spiesse für Basisstufen- und Kindergarten-/Unterstufenklassen in Sachen Teamteaching fordert.

eine Motion von Hasim Sancar (Grüne/Bern) mit 89 zu 51 Stimmen abgelehnt. Er forderte weniger strenge Regeln für Einbürgerungswillige, die einst Sozialhilfe bezogen.

eine Motion von Sandra Schneider (SVP/Biel) mit 125 zu 19 Stimmen abgelehnt. Sie verlangte, dass der Standort von stationären und mobilen Geschwindigkeitskontrollen im Internet publiziert werden.

Von einer Verkürzung der Zeitspanne nichts wissen wollten FDP-, SVP- und Mitte-Fraktion. Die strengen Regeln gingen schliesslich auf einen Volksentscheid zurück.

2013 hatte das bernische Stimmvolk eine entsprechende Initiative der Jungen SVP angenommen. Knapp acht Jahre später einen Volksentscheid umstossen zu wollen, sei demokratiefeindlich, sagte Andrea Gschwend-Pieren (SVP).

Ihr widersprach Hannes Zaugg-Graf (glp). Die Gesellschaft entwickle sich, manche Anliegen kämen immer wieder aufs Tapet. Das sei legitim. Im vorliegenden Fall müsse man aber stufengerecht vorgehen, und das bedeute: «Unterschriften sammeln für eine Änderung der Kantonsverfassung.»

