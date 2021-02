Blut spenden im Oberaargau – Regelmässiges Spenden ist wichtig Blutplättchen sind nur sieben Tage haltbar. Deshalb bleiben Samariter und die Interregionale Blutspende trotz der gegenwärtigen Einschränkungen aktiv. Jürg Rettenmund

Bei der Blutspende tragen selbstverständlich alle eine Schutzmaske. Foto: PD

Blut zu spenden, ist – logischerweise – systemrelevant. Deshalb gelten bei den Spendenaktionen auch während der Pandemie keine Einschränkungen des Bundesamtes für Gesundheit, sofern ein Schutzkonzept vorhanden ist. Das ist zum Beispiel so am nächsten Termin im Oberaargau, den das Blutspendeteam Wyssachen am 4. Februar im dortigen Kirchgemeindehaus organisiert. Aber auch im Blutspendezentrum an der Marktgasse in Langenthal, das dreimal pro Woche geöffnet ist.

Regelmässige Spenden sind wichtig, weil immer wieder Blut gebraucht wird. Das hält Adrian Fluri fest. Er ist Leiter Kommunikation und Marketing bei der Interregionalen Blutspende SRK, welche die Spendenaktionen im Kanton Bern organisiert. Zudem sind gewisse Bestandteile, die aus dem Lebenssaft gewonnen werden, nur beschränkt haltbar. Blutplättchen zum Beispiel nur 7 Tage. Rote Blutkörperchen immerhin 42 Tage. Einzig das Plasma kann tiefgefroren und so bis zu zwei Jahre lang aufbewahrt werden.