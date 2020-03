In Zweisimmen wird gebaut – Rege Bautätigkeit im nördlichen Dorfzentrum Zum Neubau des 3-geschossigen Wohnheimes der Bauherrengemeinschaft Bergquelle & Alterswohnen STS AG werden im April die Baumaschinen auffahren. Weitere drei Bauvorhaben stehen im nahen Umkreis bevor. Fritz Leuzinger

Einige der Bauprofile zum Behinderten-Wohnheim & Alterswohnen stehen im Vordergrund. Gegenüberliegend rechts entsteht der Tankstellen-Shop und ganz links plant die Fernwärmegenossenschaft. Foto: Fritz Leuzinger

An der nördlichen Peripherie des Zweisimmner Dorfzentrums herrscht auch in naher Zukunft noch rege Bautätigkeit. Nach eineinhalbjähriger intensiver Bauzeit wird Ende März der Supermarkt mit Dennerfiliale der Migros Aare auf dem damaligen Märithalleareal eröffnet. In das Gebäude integriert ist die gemeinsame Ärztepraxis der Medbase Berner Oberland. Die Wohneinheiten im obersten Geschoss sind erst im Juni bezugsbereit.