Keller-Sutter reist nach Moutier Aufwändige Stimmregister-Prüfung vor Moutier-Abstimmung

Am 28. März findet die «komplexeste je in der Schweiz durchgeführte Abstimmung» statt, so das Bundesamt für Justiz. Derzeit läuft die aufwändige Überprüfung des Stimmregisters.