Anspannung pur im Abstiegskampf – Redeverbot für Frey und Bertone Den früheren YB-Spielern Michael Frey und Leonardo Bertone bleibt in Belgien eine Partie, um mit Waasland-Beveren die Relegation zu verhindern. Wie gross der Druck ist, zeigt eine Massnahme. Dominic Wuillemin

Einmal tief durchatmen: Michael Frey und Leonardo Bertone retteten sich am letzten Spieltag in die Relegation. Foto: Perry van de Leuvert (Getty Images)

Es sind die Momente nach dem grossen Sieg. Doch in den Gesichtern von Michael Frey und Leonardo Bertone ist keine Freude erkennbar, schon gar nicht wirken sie ausgelassen. Das Bild zeigt vor allem eines: riesige Erleichterung.

Das Foto ist Mitte April entstanden, nachdem die früheren YB-Spieler mit Waasland-Beveren in Leuven gewannen. Und gleichzeitig Brügge gegen Konkurrent Mouscron nach Toren in den Schlussminuten siegte. Waasland-Beveren, schon fast abgestiegen, rettete sich in extremis und nur dank der besseren Bilanz in den Direktbegegnungen mit Mouscron in die Relegation.