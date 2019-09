Rechtsberatung inklusive: Ihre Berner Notare

Errungenschaftsbeteiligung

Der Errungenschaftsbeteiligung unterstehen alle Ehegatten, die nicht durch Abschluss eines Ehevertrages einen anderen Güterstand gewählt haben und nicht vom Richter der Gütertrennung unterstellt worden sind. Die Errungenschaftsbeteiligung bezweckt eine absolut rechtliche Gleichstellung der beiden Ehegatten. Dabei wird das Vermögen der Ehegatten in vier Gütermassen aufgeteilt: das jeweilige Eigengut (Vermögen vor der Ehe, Erbschaften und Schenkungen) und die jeweilige Errungenschaft (während der Ehe erschaffenes Vermögen). Über sein Vermögen kann jeder Ehegatte grundsätzlich frei verfügen. Die gegenseitige Beteiligung an den Errungenschaften erfolgt erst bei Wechsel oder Auflösung des Güterstandes durch Tod oder Scheidung.

Mit einem notariell beurkundeten Ehevertrag können die Ehegatten den Güterstand innerhalb der gesetzlichen Schranken abändern. Am häufigsten sind dabei Änderungen bezüglich des Eigenguts oder der Beteiligung an den Errungenschaften. Für den Fall einer Scheidung oder bei einer gerichtlichen Anordnung der Gütertrennung gilt eine ehevertragliche Vereinbarung über eine andere Beteiligung am Vorschlag nur dann, wenn dies im Ehevertrag ausdrücklich so bestimmt wurde.

Gütergemeinschaft

Die Gütergemeinschaft muss mit einem notariell beurkundeten Ehevertrag begründet werden. Das ganze eheliche Vermögen wird im Gesamtgut vereint, über das nur gemeinsam verfügt werden kann. Bei Auflösung des Güterstandes durch Tod eines Ehegatten hat jeder Ehegatte Anspruch auf die Hälfte des Gesamtgutes, sofern im Ehevertrag nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Zudem können auch bei diesem Güterstand Änderungen bezüglich der Zusammensetzung von Eigengut und Gesamtgut vereinbart werden. Bei der Teilung des Gesamtgutes sind die erbrechtlichen Pflichtteilsansprüche aller Nachkommen zu wahren.

Die Gütergemeinschaft bietet sich vor allem für Ehepaare an, die keine Kinder haben – weder gemeinsame noch aus früheren Beziehungen. Einen Nachteil hat diese Konstruktion: Zwar ist der überlebende Ehepartner optimal abgesichert. Bei seinem Tod geht das ganze Vermögen jedoch an seine Erben über. Die Erben des zuerst Verstorbenen gehen hingegen leer aus. Das kann zum Beispiel dann stossend sein, wenn das Vermögen hauptsächlich vom zuerst verstorbenen Ehegatten stammt. Dieser Nachteil lässt sich mit einer Nacherbschaft korrigieren.

Gütertrennung

Die Gütertrennung (ausserordentlicher Güterstand) kann entweder ehevertraglich vereinbart werden oder tritt in bestimmten Fällen von Gesetzes wegen oder auf richterliche Anordnung hin ein. Jeder Ehegatte behält, verwaltet und nutzt sein Vermögen selbst. Es gibt keine Beteiligung irgendwelcher Art am Vermögen oder am Einkommen des Partners, so dass bei Auflösung des Güterstandes auch keine güterrechtliche Auseinandersetzung vorzunehmen ist.

Von Gesetzes wegen gilt für eingetragene Partner die Gütertrennung. Die Begründung einer eingetragenen Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare hat somit keine Auswirkungen auf die Vermögensverhältnisse der beiden Partner während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft. Mit einem Partnerschaftsvertrag können sie sich aber einem Güterstand analog der Errungenschaftsbeteiligung unterstellen.

Dieser Text wurde in Zusammenarbeit mit dem Verband bernischer Notare erstellt.