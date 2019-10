Rechtsberatung inklusive. Ihre Berner Notare

Wer eine von Gesetzes wegen nicht erbberechtigte Person als Erbin einsetzen möchte, muss dies testamentarisch verfügen. Dies gilt zum Beispiel für eine im Konkubinat lebende Person, die ihren Lebenspartner begünstigen möchte. Ebenfalls muss ausdrücklich verfügen, wer einem Erben eine von der gesetzlichen Ordnung abweichende Quote zuweisen will. Dies kann beispielsweise bei einer verheirateten Person der Fall sein, welche die gesetzliche Erbquote ihrer Kinder zugunsten des überlebenden Ehegatten auf den Pflichtteil reduziert. Eine ausdrückliche Nennung der Erben und derer Quoten dient der Klarheit und empfiehlt sich in jedem Testament.

Während Erben im Umfang ihrer jeweiligen Quoten am gesamten Erbschaftsvermögen beteiligt sind, erwerben Vermächtnisnehmer beim Tod des Erblassers einzig einen Anspruch auf bestimmte, im Testament ausdrücklich umschriebene Sachen. So kann eine Erblasserin zum Beispiel ihrem Patenkind ein besonderes Schmuckstück vermachen oder anordnen, dass eine gemeinnützige Institution einen bestimmten Geldbetrag aus dem Erbschaftsvermögen erhalten soll. Auch die testamentarische Einräumung eines Wohnrechts oder einer Nutzniessung an einem Grundstück gilt als Vermächtnis. Vermächtnisse eignen sich sehr gut als Ergänzung zur Erbeinsetzung und zur Verfeinerung der testamentarischen Anordnungen im Interesse der verfügenden Person.

Ein Erbe erwirbt die Erbschaft von Gesetzes wegen mit dem Tod des Erblassers. Sind mehrere Erben vorhanden, bilden diese die Erbengemeinschaft. Unter Vorbehalt der Ausschlagung, haften die Erben auch für die Erbschaftsschulden. Die mit einem Vermächtnis bedachte Person erwirbt demgegenüber weder Eigentum am Erbschaftsvermögen, noch wird sie Mitglied in der Erbengemeinschaft. Die Vermächtnisnehmerin hat also mit der gesamten Administration und Teilung der Erbschaft nichts zu tun. Dafür erwirbt sie mit dem Tod des Erblassers einen gegen die Erben gerichteten Anspruch auf Ausrichtung des Vermächtnisses. Die Erben sind also zum Beispiel verpflichtet, dem Patenkind ein besonderes Schmuckstück zu überlassen, einer gemeinnützigen Institution einen bestimmten Geldbetrag zu überweisen oder die Eintragung eines Wohnrechts im Grundbuch zu veranlassen. Selbstverständlich kann der Erblasser testamentarisch auch einem Erben einen bestimmten Gegenstand zuweisen, also zum Beispiel verfügen, dass seine Uhr an den Sohn gehen soll. Diesfalls liegt kein Vermächtnis, sondern eine Teilungsvorschrift vor.

Erblasser, welche mehrere oder eine Vielzahl von Personen begünstigen, haben ihr Testament idealerweise so abgefasst, dass klar ersichtlich ist, wer als Erbe eingesetzt wurde und wer «nur» als Vermächtnisnehmer. Gerade beim Quotenvermächtnis, mit welchem der Erblasser seine Erben verpflichten kann, einer Person einen bestimmten Anteil am gesamten Erbschaftsvermögen auszuzahlen, ist die Abgrenzung zur Erbeinsetzung aber oftmals schwierig. Bei komplizierteren Fällen dürfte sich daher – im Interesse der Klarheit der testamentarischen Verfügung und zwecks Vermeidung späterer Konflikte – die vorgängige Beratung durch eine Fachperson lohnen.

Keine Rolle spielt die Unterscheidung von Erben und Vermächtnisnehmern bei den Steuern. In beiden Fällen unterliegen die Zuwendungen derselben kantonalen Erbschaftssteuer.

Der Autor hat diesen Text in Zusammenarbeit mit dem Verband Bernischer Notare erstellt. Die Berner Notare garantieren unabhängige Rechtsberatung und massgeschneiderte Lösungen im juristischen Lebensalltag.