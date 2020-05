Gemeinde Wilderswil mit Plus – Rechnung über eine halbe Million besser als erwartet Sattes Plus statt fettes Minus: Die Rechnung der Gemeinde Wilderwil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 210’000 Franken ab. pd/jss

Unerwartetes Plus in der Gemeinderechnung für Wilderswil. Foto: Bruno Petroni

Die Jahresrechnung der Gemeinde Wilderswil schliesst im Jahr 2019 mit einem Ertragsüberschuss

im Gesamthaushalt von 212’783 Franken ab. «Gegenüber dem Budget bedeutet dieses Rechnungsergebnis eine Besserstellung um rund 544’000 Franken. Im Ergebnis enthalten sind die – gesetzlich zwingende – Einlage von 124’605 Franken in die finanzpolitische Reserve sowie die Einlage von 1’121’451 Franken in die Spezialfinanzierung Werterhalt von Investitionen im Verwaltungsvermögen», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Der Bilanzüberschuss – nach altem Rechnungsmodell HRM1 noch als Eigenkapital bezeichnet – beträgt weiterhin 2,808 Millionen Franken oder umgerechnet circa 9 Steueranlagezehntel. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet und zur Genehmigung empfohlen. Die gesamte Jahresrechnung kann bei der Finanzverwaltung oder auf der Website der Gemeinde eingesehen werden.