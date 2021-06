Gemeindeversammlung Wimmis – Rechnung schliesst viel besser ab als budgetiert Die Gemeinde Wimmis präsentierte eine Rechnung 2020, die deutlich im Plus abschloss. Die Gemeindeversammlung sagte dazu und zu den anderen Traktanden Ja. Stefan Kocherhans

Die Gemeindeverwaltung von Wimmis. Die Rechnung 2020 der Gemeinde schloss im Plus ab. Foto: Guido Lauper

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Wimmis schliesst im Jahr 2020 mit einem Ertragsüberschuss von 394’000 Franken um über 2 Steuerzehntel besser ab als budgetiert. 49’000 Franken stammen aus dem steuerfinanzierten allgemeinen Haushalt und 345’000 Franken aus den gebührenfinanzierten Bereichen. Der allgemeine Haushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 313’000 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 245’000 Franken. Das Ergebnis ist somit um 588’000 Franken besser.

Vom Ertragsüberschuss mussten 263’000 Franken systembedingt in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden. Die restlichen 49’000 Franken werden dem Bilanzüberschuss zugeführt, der nun 3,69 Millionen Franken beträgt. Der Rückblick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass sich die Finanzlage trotz zwei Steuersenkungen (aktuell 1,62 Einheiten) positiv entwickelt hat. Im vergangenen Jahr wurden Investitionen von 1,1 Millionen Franken getätigt. Die Jahresrechnung 2020 wurde von den 54 Stimmberechtigten (3 Prozent) an der Gemeindeversammlung in der Chrümighalle angenommen.