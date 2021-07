Kirchgemeinde Gsteig-Interlaken – Rechnung schliesst im Plus Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Gsteig-Interlaken kann den Mitgliedern eine positive Rechnung vorlegen.

Vor rund 100 Jahren bauten die Interlakner Reformierten eine Kirche im eigenen Dorf (Bildmitte). Vorher gingen sie nach Gsteig (am oberen Bildrand). Foto: Sibylle Hunziker

Die Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Gsteig-Interlaken hatte sich unter anderem mit den Finanzen zu befassen. «Die Jahresrechnung 2020 hat in der Übersicht insgesamt besser abgeschlossen als erwartet», teilt die Kirchgemeinde mit.

Die kirchlichen Angebote wurden aufgrund der Corona-Schutzvorkehrungen bedeutend reduziert, und dies bei gleichzeitiger vollumfänglicher Lohnfortzahlung an alle Angestellten. Auch bei der Vermietung der Räumlichkeiten musste ein grosser Rückgang verzeichnet werden. Die Finanzverwalterin erläuterte die Jahresrechnung. Sie wies darauf hin, dass sich die Auswirkungen des Corona-Jahres künftig weiterhin in der Rechnung niederschlagen würden.

Die Aufwertung des Baulandes in Interlaken, die Ertragsanteile an der direkten Bundessteuer, die nicht ausgeschöpften Aufwandposten und ein Minderertrag an Kirchensteuern ergeben schliesslich ein Plus von 347'978.31 Franken. Die Jahresrechnung wurde laut Mitteilung von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Jorns ersetzt Wildi

Die Kirchgemeinde trug sich nicht erst seit ein paar Monaten mit dem Grundgedanken, ein Gebührenreglement einzuführen. Das Reglement regelt die Gebühren für ausgetretene und Nichtmitglieder der Reformierten Kirchgemeinde Gsteig-Interlaken. Neben Kasualien und kulturellen Anlässen wurden somit auch die Gebühren für den kirchlichen Unterricht KUW für nicht reformierte Kinder festgehalten. Mit dem vorliegenden Gebührenreglement, das genehmigt wurde, werde eine Ungleichbehandlung verhindert, schreibt die Kirchgemeinde.

Der Kirchgemeinderats-Vize Markus Wildi, Vertreter aus dem Pfarrkreis Gsteig, gab seinen Posten nach fünfeinhalb Jahren ab. Seinen Job übernimmt Ivan Jorns, Vertreter aus dem Pfarrkreis Gsteig. Da bis zu dieser Versammlung noch keine Nachfolgeregelung gefunden werden konnte, wurde das Traktandum Wahlen hinfällig.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.