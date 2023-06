Wechsel in der Gemeinde Hofstetten – Rechnung deutlich besser als budgetiert In der Gemeindeverwaltung von Hofstetten bei Brienz übernimmt Corinne Stähli-Schild die Führung von Lisa Stähli-Luchs. Die Gemeindeversammlung hiess die positive Rechnung 2022 gut. Beat Jordi

Lisa Stähli-Luchs (links) übergibt die Leitung der Gemeindeverwaltung von Hofstetten bei Brienz an Corinne Stähli-Schild. Foto: Beat Jordi

Vor sieben Jahren übernahm Lisa Stähli-Luchs das Amt als Gemeindeverwalterin von Hofstetten bei Brienz. Sie hat schon die Lehre auf der Gemeindeschreiberei absolviert und wird sich vorerst vollumfänglich ihrer neuen Rolle als Mutter widmen, wie sie in der «Hofstetter Zeitung» schreibt. Ihre Stellvertreterin, Corinne Stähli-Schild aus Brienzwiler, übernimmt per 1. August die Führung der Gemeindeverwaltung, in der sie bereits seit 2015 arbeitet.