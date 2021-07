Handbiker aus Spiez – Recher ist Doppel-Schweizer-Meister Fabian Recher aus Spiez hat am Sonntag in Wangen an der Aare den Schweizer-Meister-Titel im Strassenrennen gewonnen und sich so nach dem Zeitfahren auch den Titel auf der Strasse gesichert. PD

Der Spiezer Handbiker Fabian Recher war an der Schweizer Meisterschaft doppelt erfolgreich. Foto: Romano Stöckli (PD)

In einem flachen und technischen Rundstreckenrennen über 41 Kilometer lief es auf einen Zielsprint zwischen Fabian Recher und dem späteren Silbermedaillengewinner Felix Frohofer hinaus. Da hatte der 22-jährige Recher im Schlusssprint, wie an der Welt- und Europameisterschaft, das bessere Ende für sich behalten. «Ich freue mich, erstmals in meiner Karriere beide Schweizer-Meister-Trikots zu haben», lässt sich Recher nach dem Erfolg zitieren. Dazu ist es sein dritter Schweizer-Meister-Titel auf der Strasse in Serie.

Recher konnte bereits am Samstag im nationalen Einzelzeitfahren an gleicher Stelle die schnellste Zeit aller Gestarteten aufstellen. In einer Woche werden die Selektionen für die Paralympics offiziell kommuniziert. Im Juli und August stehen nationale Trainingsrennen auf dem Programm.

