Paracycling-EM – Recher gewinnt Bronze Fabian Recher feiert den grössten Erfolg seiner Karriere. Der Spiezer Handbiker wird an der Europameisterschaft Dritter. Nun folgt gleich die WM. Peter Berger

Fabian Recher unterwegs an der EM in Oberösterreich. Foto: PD

Die kontinentalen Titelkämpfe hatten für Fabian Recher unglücklich begonnen. Im Zeitfahren blieb dem Oberländer Handbiker an den Paracycling-Europameisterschaften in Österreich der undankbare vierte Platz. Die Versöhnung folgte im anspruchsvollen, 44 km langen Strassenrennen. «Ich bin mit der Medaille überglücklich», freute sich der 22-jährige Spiezer über den dritten Platz. Die Bronzemedaille im schnellen Rennen bestätige ihm, dass der eingeschlagene Weg Richtung Paralympics in Tokio stimme, meinte Recher.

Zeit zum Feiern bleibt keine. Bereits ist das Schweizer Team direkt nach Portugal gereist. In Cascais findet die Weltmeisterschaft statt. Die Wettkämpfe werden auf der Rennstrecke in Estoril ausgetragen. Recher steht am Mittwoch mit der Teamstaffel im Einsatz.

