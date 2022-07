Wegen Bauarbeiten – RBS-Bahnlinie nach Solothurn wird unterbrochen Ab Samstag dauert die Reise von Bern nach Solothurn mit dem RBS länger. Es verkehren Ersatzbusse.

Bei Büren zum Hof sind Bauarbeiten nötig, die den Zugverkehr beeinträchtigen (Archivbild). Foto: Nicole Philipp

Ab Dezember fährt die S8 von Bern nicht nur nach Jegenstorf, sondern bis nach Bätterkinden im Halbstundentakt. Der Regioexpress soll tagsüber neu durchgehend im Viertelstundentakt verkehren. Deshalb wird die Bahninfrastruktur zwischen Jegenstorf und Bätterkinden angepasst. Insbesondere muss bei Büren zum Hof eine neue Doppelspurinsel gebaut und zwischen Jegenstorf und Grafenried die Strecke ebenfalls auf Doppelspur ausgebaut werden.

Vom Samstag, 9. Juli, bis und mit Sonntag, 21. August, ist deshalb die Regioexpress-Linie zwischen Jegenstorf und Lohn-Lüterkofen unterbrochen. Wie der RBS mitteilt, verkehren Bahnersatzbusse. Die Busse verkehren von Montag bis Samstag ab Betriebsbeginn bis 10 Uhr im Viertelstundentakt, danach bis Betriebsschluss im Halbstundentakt. In Lohn-Lüterkofen respektive in Jegenstorf haben die Busse Anschluss an die Züge und in Fraubrunnen jede halbe Stunde an einen Shuttlebus nach Büren zum Hof.

Die Reisezeit zwischen Bern und Solothurn verlängert sich um eine Viertelstunde.

pd/sar

