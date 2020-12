Neuer Treffpunkt in Schüpfen – Raum und Zeit für Familien In Schüpfen eröffnete jüngst ein Familienzentrum. Die Initianten wollen einen Ort der Begegnung und der Beratung schaffen. Doch noch ist das Angebot wenig bekannt. Simone Lippuner

Geschäftsleiterin Melanie Mazenauer (rechts) und Mitinitiantin Sila Blunier im frisch eröffneten Familienzentrum. Foto: Christian Pfander

Am Anfang der Idee stand die Zeit. Sie war immer zu knapp, als dass die Ärztinnen und Ärzte des Medizentrums in Schüpfen in der Sprechstunde alle Fragen der Eltern hätten beantworten können. Doch diese Fragen sind wichtig. Denn wenn ein Kind zur Welt kommt, wenn Frauen Mütter und Männer Väter werden, Kinder ein Geschwister erhalten, geht es in einer Familie um ein neues Rollenverständnis, um Bedürfnisse, um die Bewältigung des Alltags.

In Schüpfen gibt es seit kurzem ausreichend Raum und Zeit, damit Familien diese wichtigen Themen mit Fachleuten, aber auch mit anderen Eltern diskutieren können. «Das neue Familienzentrum soll ein Treffpunkt für Familien werden, wo diese sich informieren und beraten lassen können», sagt Mitinitiantin und Geschäftsführerin Melanie Mazenauer. Das interdisziplinäre Familienzentrum mit niederschwellig zugänglichen Angeboten positioniert sich als Ergänzung zum medizinischen Angebot des Medizentrums – und liegt zudem direkt gegenüber an der Dorfstrasse.