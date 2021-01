Programm gegen die Nikotinsucht – Rauchstopp in Zeiten von Corona Weltweit wollen 400 Millionen Menschen von ihrer Nikotinsucht loskommen. In der Schweiz werde nicht genug getan, um Betroffenen beim Aufhören zu helfen, und auch nicht, um zu verhindern, dass Jugendliche zu Rauchern werden. Anke Fossgreen

Rauchen beeinträchtigt die Atemwege und schwächt das Immunsystem. Nun mehren sich die Hinweise, dass auch eine Covid-19 - Erkrankung bei Rauchern schwerer verläuft als bei Menschen, die nie zur Zigarette gegriffen haben. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Weltweit sind im letzten Jahr mehr als 1,5 Millionen Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung ums Leben gekommen – in der Schweiz über 5200. Die Zahlen derer, die an den Folgen des Tabakkonsums sterben, sind deutlich höher: 8,2 Millionen Menschen weltweit und 9500 hierzulande – jedes Jahr.

Die Weltgesundheitsorganisation spricht längst von einer «globalen Tabakepidemie», gegen die sie seit Jahrzehnten ankämpft. «Die Zeit ist jetzt günstig, Menschen zu unterstützen, die mit dem Rauchen aufhören wollen», sagt Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung bei der WHO in Genf. Die WHO hat Umfragen ausgewertet, wonach hochgerechnet 400 Millionen Betroffene weltweit mit dem Rauchen aufhören wollen. Die Bedrohung durch das Coronavirus Sars-CoV2, das schwere Lungeninfektionen auslösen kann, hat die Tabakkonsumenten darin bestärkt.