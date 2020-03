Kleinbrand in Kehrsatz – Rauchentwicklung in Wohnhaus Am Freitagnachmittag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Kehrsatz zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Das Gebäude wurde evakuiert.

Aus einem Mehrfamilienhaus in Kehrsatz stieg am Freitagnachmittag starker Rauch auf. Bild: iStock

Am Freitag kurz vor 16.00 Uhr drang aus einem Mehrfamilienhaus an der Bernstrasse in Kehrsatz Rauch. Die Feuerwehr entdeckte im Untergeschoss bei einer elektrischen Hausinstallation einen Kleinbrand. Dieser konnte sofort gelöscht werden, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Freitagabend schreibt. Nach aktuellem Kenntnisstand wird von einer technischen Ursache ausgegangen.

Die Personen, die sich noch im Gebäude befanden, wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde beim Brand niemand.

( sih )