An der Freiestrasse in Biel – Rauch in Mehrfamilienhaus In einem Mehrfamilienhaus kam es am Sonntagnachmittag zu einer Rauchentwicklung. Eine Person wurde verletzt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und Höhe des Sachschadens eingeleitet. Arthur Sieber

In einer Wohung an der Freiestrasse in Biel trat am Sonntagnachmittag Rauch aus. Dies teilt die Kantonspolizei Bern mit. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte im Innern der Wohnung auf eine bewusstlose Person. Sie wurde aus der Wohnung geborgen, durch ein Ambulanzteam vor Ort betreut und schliesslich ins Spital gebracht. Gemäss aktuellen Kenntnissen befindet sie sich nicht in einem kritischen Zustand.

Die Bewohner der anderen Wohnungen des Hauses wurden vorsorglich evakuiert und konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Berufsfeuerwehr Biel konnte die Rauchquelle lokalisieren und kontrollieren. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und Höhe des Sachschadens eingeleitet.

( ber )