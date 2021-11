Polizei sucht Zeugen – Raubüberfall auf Tankstelle in Ittigen Ein Mann hat am Montag die Angestellte eines Tank­stellen­shops in Ittigen bedroht und Bargeld erbeutet. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung herausgegeben.

Am Montag um ungefähr 20 Uhr wurde der Laden der Tamoil-Tankstelle in Ittigen überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hat der dunkel gekleidete Täter eine Mitarbeiterin bedroht und auf Berndeutsch die Herausgabe von Bargeld gefordert. Mit der Beute flüchtete er zu Fuss in Richtung Bolligen.

Die Polizei konnte den Räuber nicht ausfindig machen und hat daher folgende Personenbeschreibung herausgegeben: Der Mann ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1.70 Meter gross, von schlanker Statur und hat einen dunklen Teint. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes Baseball-Cap, ein weisses Shirt, eine schwarze Jacke sowie schwarze Schuhe mit weisser Sohle.

Zeugen, die Angaben machen können zum Überfall oder zum Täter, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

mb

