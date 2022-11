Junge Männer vor Gericht – Raub misslungen – Strafe kassiert Erbeutet haben sie nichts, doch weil zwei Jugendliche einen Mann mit einem Messer bedroht und Geld gefordert hatten, wurden sie verurteilt. Einer von ihnen muss hinter Gitter. Janine Zürcher

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

«Gib Cash!», rief er. Der junge Mann fuchtelte dazu mit einem Messer vor seinem Opfer herum. So hat es sich in einer Sommernacht im Jahr 2021 in der Thuner Innenstadt zugetragen. Gerichtspräsidentin Eveline Salzmann verurteilte am Mittwoch am Regionalgericht Oberland zwei Männer, die heute 21 und 19 Jahre alt sind, wegen versuchten Raubes.