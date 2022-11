Gemeindeversammlung Hilterfingen – Rat muss Investitionen priorisieren Die Gemeinde hat Investitionsbedarf. Die Rede ist von rund 50 Millionen Franken in den nächsten fünf Jahren. Dies wirkt sich auf das Budget aus. Stefan Kammermann

So sieht das neue Schulhaus Friedbühl dereinst aus. Im 2023 werden rund 9,1 Mio. Franken in den Bau investiert. Foto: Archiv BOM

«Die nächsten fünf Jahre sind geprägt von Investitionen und den damit verbundenen Abschreibungen», sagte Hilterfingens Finanzvorsteher Peter Fischer (FDP) am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung. Gut 50 Millionen Franken sind im Finanzplan bis 2027 dafür eingestellt. Allen voran zu Buche schlägt das sich im Bau befindliche Schulhaus Friedbühl. Alleine dazu sind im kommenden Jahr 9,1 Millionen Franken an Investitionen vorgesehen.