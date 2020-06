Thuner Stadtrat – Rat bewilligte Kultur-Kredite für 1,8 Millionen Das Parlament bewilligte sämtliche beantragten Kredite für lokale Kulturanbieter einstimmig. Barbara Schluchter-Donski

Erhält von der Stadt gleich viel Geld wie bisher: Die Stadtbibliothek Thun (548’800 Franken). Insgesamt erhält die Institution von allen drei Parteien 784'000 Franken ausbezahlt. Foto: Patric Spahni Erhält von der Stadt gleichviel Geld wie bisher: Das Schlossmuseum Thun (158'500 Franken). Insgesamt erhält die Institution von allen drei Parteien 317'000 Franken ausbezahlt. Foto: PD Erhält von der Stadt gleichviel Geld wie bisher: Das Schloss Oberhofen (6644 Franken). Insgesamt erhält die Institution von allen drei Parteien 140'000 Franken ausbezahlt. Foto: PD 1 / 6

An seiner Sitzung vom Donnerstag entschied der Stadtrat über wiederkehrende Beiträge an verschiedene lokale Kulturinstitutionen in der Höhe von rund 1,8 Millionen Franken. Dass das Geschäft unumstritten sein würde, zeigte sich schon in den Voten der einzelnen Sprecher: «Wir müssen Sorge tragen zu unserer Kultur», sagte etwa Susanna Ernst im Namen der FDP. «Was die lokalen Vereine und Institutionen machen, muss geschützt werden.» Ins gleiche Horn stiessen sowohl Barbara Klossner (SVP) wie auch Darshikka Krishnanatham (SP).