Interview zur Opioid-Krise in den USA – «Rassismus ist ein Problem der Weissen» Autorin Yaa Gyasi thematisiert in ihrem neuen Roman die Schmerzmittelsucht. Sie findet den Demokratieabbau und Rassismus in Amerika erschreckend. Alexandra Kedves

Die ghanaisch-amerikanische Autorin Yaa Gyasi. Foto: B. Cannarsa (Opale, Leemage, Laif)

Mit dieser Nachricht hatte die elfjährige Gifty nicht gerechnet, als die Polizei an die Tür klopfte: Ihr grosser Bruder, den sie am Abend zuvor noch gesehen hatte, war auf dem Parkplatz eines Starbucks an einer Überdosis gestorben. Was mit einem einfachen Bänderriss begonnen hatte, für den der Arzt als Schmerzmittel Oxycontin verschrieb, führte in den Suchttod.

Gifty ist die Icherzählerin in Yaa Gyasis unlängst auf Deutsch erschienenem, hochgelobtem zweitem Roman, «Ein erhabenes Königreich». Und keine Frage: In begrenztem Mass ist sie das Alter Ego der 1989 geborenen afroamerikanischen Autorin, deren Romandebüt «Homegoing» (2016) weltweit gefeiert wurde. Gyasi hatte es als Zweijährige mit ihrer Familie von Ghana in die USA verschlagen. Als sie neun war, erhielt ihr Vater, ein Romanist, einen Ruf an die Universität in Huntsville, Alabama – wo es keine westafrikanische Community gab und die Familie rassistischen Aggressionen ausgesetzt war.