Ausweis weg – Raser wird in Kappelen gleich zweimal geblitzt Erst 52 km/h zu schnell, kurz darauf 17 km/h in die andere Richtung: Ein 65-Jähriger drückt in Kappelen innerorts zu sehr aufs Gaspedal.

Kurz nach 9.30 Uhr am Montagmorgen hat die Kantonspolizei Bern im Bereich der 50er-Zone der Bielstrasse in Kappelen einen Automobilisten gemessen, der nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 102 Kilometern pro Stunde in Richtung Aarberg unterwegs war. Kurze Zeit später fuhr er in die andere Richtung wieder zu schnell: 67 km/h ergab die Geschwindigkeitsmessung dieses Mal.

Wie die Polizei mitteilt, konnte sie den Lenker kurz vor Mittag anhalten und ihm den Führerschein abnehmen. Der 56-jährige Raser wird sich vor Gericht verantworten müssen.

mb/pd