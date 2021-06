Prozess in Bern – Raser muss sechs Monate ins Gefängnis 73 km/h zu schnell und ohne Führerausweis donnerte ein 21-Jähriger über die Effingerstrasse. Nun hat ihn das Gericht zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Michael Bucher

Statt der erlaubten 50 km/h raste letzten Sommer ein junger Mann mit 123 km/h durch die Effingerstrasse. (Symbolbild). Foto: Getty Images

Es ist ein Wahnsinnsbolide. 610 PS, von 0 auf 100 in nur 3,2 Sekunden. Mit einem solchen Gefährt unterwegs war in der Nacht auf den 8. August letzten Jahres ein in der Region Bern wohnhafter junger Mann. Der Wagen, ein Lamborghini, gehörte nicht ihm, sondern seinem Vater.

An jenem späten Abend wartete der 21-Jährige bis sein Vater weg war, um dann mit dem Rennboliden eine Spritztour nach Bern zu unternehmen. Um 1 Uhr nachts gingen ihm dann mitten in Bern die Pferde durch. Er beschleunigte den Lamborghini und donnerte lautstark über die Effingerstrasse.