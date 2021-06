In der Nacht auf Sonntag – Langnau: Mann rast mit 127 km/h durch den 50er Ein Autofahrer wurde in Langnau mit massiv zu hoher Geschwindigkeit gemessen. Vier Tage später konnte er angehalten werden. Den Führerausweis musste er abgeben. Nathalie Günter

Ein Raser wurde in Langnau mit über 70 km/h zu viel gemessen (Symbolbild). Foto: Keystone

In der Nacht auf Sonntag führte die Kantonspolizei Bern in Langnau innerorts eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dies ohne Anhaltemannschaft, wie die Kantonspolizei schreibt. Um 2.40 Uhr wurde ein Autolenker von Zollbrück herkommend in Richtung Zentrum auf der Burgdorfstrasse gemessen. Er war nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 127 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs.

Der Lenker konnte daraufhin am Donnerstag angehalten werden. Er habe sich anlässlich der Einvernahme geständig gezeigt, das Auto gelenkt zu haben. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Der 48-Jährige wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz zu verantworten haben.

