Raser in Thörishaus – Motorradfahrer mit gestohlenem Nummernschild flüchtet vor Polizeikontrolle Am Mittwochnachmittag flüchtete ein Motorradfahrer vor der Polizei. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei folgte dem Motorradfahrer von Thörishaus bis nach Bümpliz. Dort verlor sie den Sichtkontakt. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Mittwochnachmittag entkam in Thörishaus ein Motorradlenker einer Polizeikontrolle. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Mittwochabend mit.

Der Lenker war kurz nach 13 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn A12 zwischen Niederwangen und Flamatt unterwegs. Dabei fiel er einer Patrouille auf, die dem Motorradfahrer nach Thörishaus folgte und ihn aufforderte, anzuhalten. Dieser Aufforderung folgte der Mann nicht, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Niederwangen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Die Polizei verfolgte den Fahrer bis nach Bümpliz, wo sie den Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrzeug verloren, als dieses via den Fussweg Glockenstrasse in unbekannte Richtung davonfuhr. Der Lenker war durchgehend mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr gefährliche Manöver. Deshalb konnten die Polizisten dem Motorrad teilweise nicht unmittelbar folgen.

Bei den Ermittlungen kam heraus, dass das Nummernschild des Motorrads gestohlen war. Der Lenker trug eine schwarze Motorradbekleidung und einen weissen Helm mit roten Streifen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

