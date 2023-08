Raser ermittelt – Mit 201 km/h auf A6 bei Münsingen geblitzt Am 10. Juni bretterte ein Auto auf der A6 mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bern. Nun hat die Polizei den Fahrer ausfindig gemacht.

Am Samstagabend vom 10. Juni war der Raser auf der A6 bei Münsingen unterwegs. Getty Images/iStockphoto

Die Berner Kantonspolizei hat den Mann ermittelt, der Mitte Juni mit 201 km/h auf der A6 in Münsingen geblitzt wurde. Es handelt sich um einen 33-jährigen in Israel wohnhaften Mann.

Das teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Das Fahrzeug war am Samstagabend des 10. Juni unterwegs auf der A6 in Richtung Bern. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf diesem Strassenabschnitt beträgt 120 km/h. Der Mann wird sich vor der Justiz nach den Bestimmungen über Raserdelikte verantworten müssen.

sda/sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.