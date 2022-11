BMX-Club Blumenstein – Rasante Leidenschaft auf kleinen Velos Auf zwei Rädern über wellige Pisten flitzen: BMX – in den Achtzigerjahren eine Modeerscheinung unter Jugendlichen – ist in Blumenstein Sport für die ganze Familie. Stefan Kammermann

Spektakuläre Sprünge sind Teil des BMX-Sports. Foto: PD

Am Himmel über Blumenstein ziehen dunkle Wolken auf. Vom herannahenden Gewitterregen lassen sich Jung und Alt nicht beeindrucken. Mit ihren kleinen Sportgeräten flitzen sie über die wellige Piste und meistern in rasanter Fahrt steile Kurven. Auf der BMX-Bahn im Portnermätteli in Blumenstein ist Training angesagt.