Konzert in Brienz – Raphaela Gromes spielt an der Geigenbauschule Gemeinsam mit dem Pianisten Julian Riem tritt die deutsche Cellistin in Brienz auf. Sie präsentiert dabei ihr neues Album.

Raphaela Gromes und Julian Riem treten an der Geigenbauschule Brienz auf. Foto: PD

Cellistin und «Opus Klassik»-Gewinnerin Raphaela Gromes (30) hat am 8. Oktober ihr neues Album

«Imagination» bei Sony Classical veröffentlicht. Damit tritt sie am 27. Oktober an der Geigenbauschule Brienz auf.

Die junge deutsche Cellistin und ihr Pianist Julian Riem spielen Stücke, die Riem arrangiert hat. Viele sind mit Märchen verbunden. Raphaela Gromes interpretiert etwa Franz Liszts «Gnomenreigen» oder David Poppers «Gnomen- und Elfentanz». Doch auch Raritäten wie die «Märchenstunde» der 1887 in Karlsruhe geborenen Komponistin Margarete Schweikert oder «Pohadka» von Leos Janacek, einem Originalwerk für Cello und Klavier.

Das Konzert im Kammermusiksaal, der «Dachkammer», der Geigenbauschule ist bereits das zweite Konzert der Saison in dieser Reihe. Die Geigenbauschule veranstaltet vier bis fünf Konzerte im Jahr, nicht zuletzt, um den zukünftigen Geigenbauerinnen und Geigenbauern immer wieder vor Augen und Ohren zu führen, mit welchem Ziel sie ihren Beruf erlernen.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.