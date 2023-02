In eigener Sache – Raphaela Birrer wird neue Chefredaktorin des Tages-Anzeigers Tamedia stärkt den «Tagi» als überregionales Aushängeschild. Die bisherige Mantel-Redaktion Tamedia wird neu zur Redaktion Tages-Anzeiger.

Die neue Chefredaktorin des Tages-Anzeiger: Raphaela Birrer.

Tamedia will die Positionierung des Tages-Anzeigers als führende nationale Marke stärken. Dafür werden die Strukturen vereinfacht und die Verantwortlichkeiten geschärft. Die überregionalen Mantel-Ressorts der Redaktion Tamedia gehen in der neuen Tages-Anzeiger-Redaktion auf. Mit den neuen Strukturen wird der Tages-Anzeiger digital noch agiler und passt sich den Bedürfnissen neuer Nutzergruppen an.

Mit der neuen Organisation, die ab dem 6. März gilt, gehen personelle Veränderungen einher. Raphaela Birrer wird neue Chefredaktorin des Tages-Anzeigers, Adrian Zurbriggen wird ihr Stellvertreter. Komplettiert wird die neue Chefredaktion durch Matthias Chapman und Kerstin Hasse. Die neue Chefredaktion wird die digitale Transformation der Redaktion weiter vorantreiben.

Arthur Rutishauser, der bislang in Personalunion die Redaktion Tamedia und die SonntagsZeitung führte, konzentriert sich künftig auf die Weiterentwicklung der SonntagsZeitung, die als führendes Wochenendmedium der Schweiz für Tamedia ein zentrales Produkt darstellt. Hinter dieser Aufgabenteilung steht die Grundidee der neuen Tamedia-Struktur, wonach wir auf der publizistischen Ebene für jeden Titel klare Verantwortungen schaffen und den Fokus der einzelnen Chefredaktionen schärfen.

Das lokale Ressort des Tages-Anzeigers bleibt im Zürcher Zeitungsverbund (ZZV) von Tamedia, dem auch der Landbote, der Zürcher Unterländer und die Zürichsee-Zeitung angehören. Damit wird die Verankerung im Kanton Zürich sichergestellt. Benjamin Geiger wird den Zürcher Zeitungsverbund weiterhin leiten.

Priska Amstutz und Mario Stäuble, die als bisherige Co-Chefredaktion des Tages-Anzeigers das lokale Ressort geführt haben, werden in der neuen Struktur an entscheidenden Stellen tätig sein. Stäuble wird Inlandchef des Tages-Anzeigers und übernimmt damit ein zentrales Ressort von Raphaela Birrer. Priska Amstutz ist bei Tamedia für ein neues Projekt mit hoher strategischer Bedeutung vorgesehen.

Andreas Schaffner, CEO Tamedia: «Raphaela Birrer ist eine der stärksten publizistischen Stimmen in unserem Haus, legt grossen Wert auf höchste Qualitätsstandards und führte zuletzt das zentrale Inland-Ressort engagiert und mit sicherer Hand. Dank ihrer Vergangenheit im Newsnet verfügt Raphaela über ein tiefes Verständnis von digitalem Journalismus, dementsprechend zielsicher leitete sie später das Inland-Team durch die Mobile-First-Transformation der vergangenen Jahre. Sie steht insofern für die digitale Zukunft des Tages-Anzeigers. Ich bin sehr froh, dass wir sie als Chefredaktorin gewinnen konnten.»

Mathias Müller von Blumencron, Leiter Publizistik Tamedia Deutschschweiz: «Die neue Struktur legt den Fokus auf den Tages-Anzeiger als traditionell starke Marke in der Deutschschweiz. Wir sind überzeugt, dass uns die digitale Transformation dann besonders gut gelingt, wenn wir unsere traditionellen publizistischen Stärken ausspielen. Ich bin sicher, dass wir mit der neuen Chefredaktion unsere ambitionierten Ziele erreichen können.»



