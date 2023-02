Tagestipp: Nathalie Fröhlich – Rap über 90er-Pop Geballte Ladung: Die Lausannerin Nathalie Fröhlich bestreitet zusammen mit Hatepop den Abend im ISC. Michael Feller

Rap aus Lausanne, mittelfröhlich: Nathalie Fröhlich. Foto: PD

Nathalie Fröhlich rappt über harte Beats, wie sie in Rap-Kreisen gerne herumgereicht werden. Bisweilen auch über Musik, zu der ihre Eltern getanzt haben könnten. Die Lausannerin Nathalie Fröhlich schwankt mit ihren französischen und englischen Texten zwischen Euphorie und Ernüchterung, unterlegt mit 90er-Techno. Im ISC teilt sie sich den Abend mit dem Berner Kollektiv Hatepop, das teils anonym und deshalb maskiert auftritt und dessen Name Programm ist: Wütend und traurig und ein bisschen explosiv – sie sind Querschläger in der Schweizer Rap-Szene.

