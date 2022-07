Liechtenstein – Randalierender Mann legt Brand in Gefängniszelle Im liechtensteinischen Landesgefängnis in Vaduz hat ein Mann in U-Haft randaliert und anschliessend einen Teil seiner Bettwäsche in Brand gesteckt.

1 / 3 Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Landespolizei Lichtenstein

Darum gehts Infos einblenden Ein Mann hat am Mittwochabend seine Zelle in der Untersuchungshaft im Landesgefängnis in Vaduz in Brand gesteckt.

Bei ihm und vier Polizisten besteht Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Am Mittwochabend gegen 21:30 soll der Mann die die gepanzerte Scheibe in seiner Zelle eingeschlagen haben, wie die liechtensteinische Landespolizei am Mittwochabend mitteilte. Anschliessend zündete er in der Nähe des Fensters sein Bett an.

Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Gefängniszelle und ausserhalb der Zelle. Die sofort alarmierten Polizei-Patrouillen konnten trotz starkem Rauch in die Zelle vordringen und den Insassen in Sicherheit bringen. Danach begannen sie den Brand zu löschen.

Feuerwehr mit Grossaufgebot vor Ort

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Vaduz rückte mit einem Grossaufgebot aus, um den Brand zu bekämpfen und das Gefängnisgebäude zu entlüften. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst des Roten Kreuzes und die Sanität. Der Insasse sowie vier Polizisten wurden anschliessend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Keine weiteren Personen wurden verletzt.

