Das Kunstmuseum Thun öffnet – Ramseiers Figuren fordern zum Dialog Der Lockdown im Kunstmuseum ist zu Ende: Nach der virtuellen Cantonale Berne Jura wird heute Freitag wie erhofft die neue Ausstellung eröffnet. Physisch und mit Werken von Ernst Ramseier. Franziska Streun

Die Frauen, Männer und Kinder schauen unaufgeregt aus den Bildern und Holzschnitten. Mal ist es die Mutter mit dem Kind, mal eine Gruppe von Leuten, manchmal ein Selbstporträt. Hier ist es eine Schneelandschaft, dort ein Wald. Menschen stehen am Wegrand und verfolgen das Radrennen, Figuren fixieren die Betrachtenden aus einem dezent komponierten Hintergrund. Hier ein Blumenstrauss oder eine Katze, dort weisse Wolken vor dem blauen Himmel. Der Mensch in der Landschaft des Lebens.

Die Figuren auf Ernst Ramseiers Bildern suchen den direkten Blickkontakt mit den Betrachtenden. Foto: Patric Spahni

«Ernst Ramseier: Kopflandschaften»: Diesen Titel wählte das Kunstmuseum Thun für die nach 1993 zweite Einzelausstellung für den Künstler, der in Krattigen gewohnt hat und 2020 mit 84 Jahren im Spital in Unterseen verstorben ist. Die Wörter «Kopf» und «Landschaften» stammen von einer gleichnamigen Werkserie mit Holzschnitten – und verbinden ausserdem zwei wichtige charakteristische Sujets in seinem Schaffen. Kopflandschaften steht auch für Ramseiers gedankliche Erlebniswelt.