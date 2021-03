Lombach in Unterseen – Rampenbau auf Herbst verschoben Für Bauarbeiten führt der Lombach derzeit zu viel Wasser. Deshalb hat die Schwellenkorporation den Ersatz von zwei Schwellen durch Blockrampen auf den Herbst verschoben. Sibylle Hunziker

Die Vorbereitungen für die Baustelle mit der Wasserhaltung von Anfang März sind unterdessen wieder abgebaut und die Spazierwege frei. Foto: Sibylle Hunziker

Seit Jahren achtet die Schwellenkorporation Unterseen bei Hochwasserschutzprojekten am Lombach, wo immer möglich, auch auf Verbesserungen für die Natur. So wurden bereits etliche alte Schwellen durch Blockrampen ersetzt und damit die Fischwanderung erleichtert. Für diesen März waren nun die Aufhebung der Schwellen Nr. 54 und 55 zwischen dem Brawandsteg und der Lombach-Aufweitung geplant.

Viel Wasser und Schnee

Die Sperrung des beliebten Spazierwegs am linken Lombachufer war schon publiziert, die Wasserhaltung für die Baustelle eingerichtet. Doch nun ist die Wasserhaltung wieder abgebaut, und es kann ungehindert spaziert werden. «Der Lombach führt mehr Wasser, als Ende Winter üblich», erklärt Schwelli-Präsident Hanspeter Feuz. «Nach den Niederschlägen von Ende Januar und Anfang Februar sind die Böden in seinem 46 Quadratkilometer grossen Einzugsgebiet mit Wasser gesättigt. Und in den Bergen liegt zum Teil noch über drei Meter Schnee, der jetzt erst zu schmelzen beginnt.»