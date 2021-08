Für drei weitere Jahre – Ramon Untersander bleibt beim SC Bern Der SCB verlängert den Vertrag mit dem Verteidiger Ramon Untersander. Das soll dem Club gemäss Sportchef Andrew Ebbett dabei helfen, zurück an die Spitze zu gelangen.

Hier jubelt Ramon Untersander (l.) am National League Playoff Viertelfinal gegen den EV Zug im April. Foto: Urs Lindt/Freshfocus

Der SCB hat den Vertrag mit Ramon Untersander vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert, wie der Berner Eishockey-Club mitteilt. Der 30-jährige Verteidiger spielt seit der Saison 2015/16 für den SCB. Der Offensivverteidiger hat mit dem SCB in dieser Zeit drei Meistertitel und 2021 den Cup gewonnen. In dieser Zeit hat er 172 Scorerpunkte (55 Tore) geholt.

Untersander hatte bereits seinen ersten Dreijahresvertrag beim SCB um vier Jahre verlängert. Nun folgen drei weitere Jahre. Der Verteidiger spielte mit der Nationalmannschaft einmal an den Olympischen Spielen und an drei Weltmeisterschaften. Im Jahr 2018 gewann er mit ihr an der WM die Silbermedaille.

Diese Vertragsverlängerung soll dem SCB gemäss Sportchef Andrew Ebbett dabei helfen, zurück an die Spitze zu gelangen: «Ramon Untersander ist einer unserer Kernspieler, ein Leader. Und er ist landesweit einer der besten Verteidiger», sagt der Sportchef.

pd/sog

