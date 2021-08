Unfall in Brienz – Rakete in der Hand detoniert Am späten Sonntagabend hat sich in Brienz ein Mann beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper schwer verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Der schwer verletzte Mann wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Foto: Archiv

Am 1. August ging kurz nach 23 Uhr eine Meldung bei der Kantonspolizei Bern ein, wonach in Brienz ein Mann durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden sei. Wie die Behörden am Montag mitteilten, war ersten Erkenntnissen zufolge eine Rakete detoniert, als sie der 18-Jährige noch in der Hand hielt.

Ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam versorgte den an der Hand und im Gesicht schwer verletzten Mann. Anschliessend wurde er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Durch die Kantonspolizei Bern sind Ermittlungen im Gang zu den Umständen, die zur frühzeitigen Detonation des Feuerwerkskörpers geführt hatten.

Im Rahmen der Nationalfeierlichkeiten sind bei der Kantonspolizei Bern darüber hinaus kantonsweit rund 40 Meldungen wegen Sachbeschädigungen oder störenden Lärmemissionen eingegangen.

pd/aka

