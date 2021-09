Region Espace Mittelland – Raiffeisen-Unternehmerpreis geht an Firma Krummen aus Kerzers Am Donnerstagabend wurde in Burgdorf das nachhaltige Logistikunternehmen Krummen ausgezeichnet. Der Publikumspreis geht an die Puralpina AG aus Frutigen. UPDATE FOLGT

Die Gewinner des Unternehmerpreises von Espace Media: Die Geschäftsführer Hans (l.) und Peter Krummen mit Sabine Rapold von der Krummen Kerzers AG. Foto: Christian Pfander

Der Raiffeisen-Unternehmerpreis 2021 Epace Mittelland geht an ein Transportunternehmen mit grünem Gewissen: Die Krummen AG aus Kerzers gewinnt in diesem Jahr den «Goldenen David». Der Raiffeisen-Unternehmerpreis ist zum ersten Mal an ein KMU aus der Region Espace Mittelland vergeben worden, wie Raiffeisen Schweiz in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Der Publikumspreis geht an das als «Murmelisalbe-Spezialistin» bekannte Unternehmen Puralpina AG aus Frutigen.

Nominiert waren insgesamt sechs nachhaltige Unternehmen. Die siebenköpfige Expertenjury hat am Donnerstagabend an der Preisverleihung im Raiffeisen-Unternehmerzentrum RUZ in Burgdorf das Familienunternehmen Krummen Kerzers AG ausgezeichnet.

Das Unternehmen nehme seine Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt wahr. Über 70 Prozent der Investitionen fliessen in die Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit. So habe der Allround-Logistikdienstleister beispielsweise innerhalb von drei Jahren seinen CO2-Ausstoss um 20 Prozent reduziert, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Weiter wird auch die Wichtigkeit der Weiterbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, flexible Arbeitsmodelle sowie die Lohn- und Chancengleichheit bei der Krummen AG besonders hervorgehoben.

Start im Stall

Bereits im Vorfeld der Preisverleihung hat das Publikum einen Gewinner gewählt. Der Publikumspreis geht an den traditionsreichen Betrieb Puralpina AG, der in zweiter Generation geführt wird. Die «Murmeli-Kräutersalbe», die Gründer Andreas Schmid vor fast 30 Jahren in einem Stall hergestellt hat, wird immer noch ohne künstliche Konservierungs-, Duft- und Farbstoffe produziert, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der Stall sei mittlerweile einem modernen, lichtdurchfluteten Kubusgebäude mit Solarpanels gewichen und die Produktepalette sei um weitere Salben, Öle sowie ausgesuchte Holzprodukte und Delikatessen erweitert worden. Der innovative Familienbetrieb habe es geschafft, die Verkaufszahlen in den letzten fünf Jahren zu verdoppeln.



Zu den weiteren Finalisten gehörten die folgenden Unternehmen:

Die Stuberholz AG hat sich dem nachhaltigen Holzbau verschrieben.

Die Wyssen Avalanche Control AG tritt mit innovativen Lösungen im Bereich Lawinenschutz an.

Die Megasol Energie AG will die Konkurrenz mit hippen Solardächern schlagen.

Die Studersond AG hat ein neuartiges Bohrsystem entwickelt und dieses auch gleich selbst gebaut.

sih/pd

