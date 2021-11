Filmreife Geiselnahme im Kanton Jura – Räuberbande überfällt Familie und stiehlt Firmengold Sechs Kriminelle zwangen in Bassecourt den Chef einer Uhrenfirma zur Herausgabe von Gold. Sie durchbrachen an der Grenze eine Strassensperre und konnten fliehen.

Die jurassischen Behörden haben nach dem Überfall in Bassecourt eine Untersuchung eingeleitet. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone/Symbolbild)

Ein dreister Überfall ereignete sich am Mittwochabend im jurassischen Ort Bassecourt. Wie die Zeitung «Le Matin» berichtete, bedrohten sechs Bewaffnete den Direktor einer namentlich nicht genannten Uhrenfirma in seiner Wohnung und nahmen ihn und seine ganze Familie als Geiseln. Dann wurde die Familie zum Firmengelände gefahren, wo sie unter vorgehaltener Waffe im Auto bleiben musste, während die Kriminellen sich Zutritt zum Gelände verschafften und Gold und andere wertvolle Rohstoffe raubten.

Wieviel Gold sie stahlen, war nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch unklar. Nach dem Raub liessen die Diebe die Familie unverletzt, aber unter Schock stehend mit ihrem Auto in einem nahegelegenen Wald zurück und fuhren in Richtung Frankreich, wie die Zeitung weiter berichtete.

Die inzwischen alarmierte Polizei und Grenzbeamte errichteten Strassensperren an allen Grenzübergängen, wie «Le Matin» unter Berufung auf Staatsanwalt Nicolas Theurillat berichtete. Die Diebe, die in zwei Fahrzeugen flohen, durchbrachen in Lucelle eine der Strassensperren und verletzten dabei einen Beamten. Die beiden Fahrzeuge wurden später ausgebrannt in der französischen Region Belfort gefunden, zusammen mit einer MP5-Maschinenpistole.

Die jurassische Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

