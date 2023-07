Überfall in Gstaad – Räuber räumen Hotel-Vitrinen leer Am frühen Montagmorgen überfielen drei Maskierte ein Hotel in Gstaad. Sie bedrohten einen Mitarbeitenden und erbeuteten Wertgegenstände.

Die Polizei wurde kurz nach 4.15 in der Früh alarmiert. Foto: Michael Scherrer

Am Montag in den frühen Morgenstunden überfielen drei maskierte Täter ein Hotel in Gstaad. Wie einer Meldung der regionalen Staatsanwaltschaft zu entnehmen ist, stiegen die Täter «auf unbekannte Weise» in das Gebäude ein und bedrohten einen Mitarbeitenden. Dann öffneten sie diverse Vitrinen und ergriffen mit Wertgegenständen die Flucht in unbekannte Richtung. Zur Beute macht die Polizei keine näheren Angaben.

Beim Überfall wurde niemand verletzt. Alarmiert wurde die Polizei kurz nach 4.15 Uhr. Sie sucht Zeugen, die Angaben zum Raubüberfall oder zur Täterschaft machen können.

