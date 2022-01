Überfall in Herzogenbuchsee – Räuber erbeutet Bargeld in Tankstellenshop Ein Mann hat am Montagabend in Herzogenbuchsee einen Tankstellenshop überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei konnte ihn dingfest machen.

Am Montagabend hat ein Mann einen Überfall auf einen Tankstellenshop an der Bernstrasse in Herzogenbuchsee verübt und dabei Bargeld erbeutet. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, leitete sie nach der Meldung kurz nach 22 Uhr umgehend Fahndungs- und Ermittlungsmassnahmen ein.

Der mutmassliche Täter bedrohte eine Angestellte mit einem unbekannten Gegenstand und verlangte Geld. Anschliessend flüchtete er zu Fuss von der Tankstelle.

Noch in der Nacht auf Dienstag konnte die Polizei den Tatverdächtigen identifizieren und anhalten. Der 19-Jährige ist geständig. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

pd/ske

